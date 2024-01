Frontale fra due auto nella notte fra Terni e Narni

Un serio incidente stradale è accaduto nella tarda serata di domenica lungo la statale Flaminia, fra Terni e Narni. Secondo quanto si apprende da fonti dell’Arma, si è trattato di uno scontro frontale fra due autovetture e nessuno dei feriti è in gravi condizioni. Sarebbero cinque le persone soccorse sul posto dagli operatori sanitari del 118: una donna di 42 anni trasportata all’ospedale di Terni in ‘codice rosso’, una donna di 30 in ‘codice giallo’ per trauma toracico, un uomo di 60 anni in ‘codice giallo’ per traumi agli arti e poi altre due persone in ‘codice giallo’. I rilievi sono stati svolti dai carabinieri della Compagnia di Amelia.

Condividi questo articolo su