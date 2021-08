Fuoco in un deposito auto sulla Pievaiola: diversi mezzi distrutti

Un incendio ha distrutto, nella mattinata di venerdì, un furgone adibito alla vendita di panini e bibite – non operativo in quel momento – all’altezza del civico 166 di via Pievaiola, a Perugia.

Coinvolte diverse auto

Il mezzo era parcheggiato sul piazzale di una carrozzeria e le fiamme hanno danneggiato anche alcune carcasse di autovetture che si trovavano nelle vicinanze, oltre ad una piccola sterpaglia. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Perugia con due squadre: dopo lo spegnimento, sono state ripristinate le condizioni di sicurezza.