Gatto precipita dalla finestra: salvo grazie a dei giovani volontari

Un gatto è precipitato dalla finestra di un’abitazione di via Oberdan, nel centro storico di Perugia, nella notte fra sabato e domenica, poco dopo la mezzanotte. Attorno al povero animale insanguinato si è radunata subito una piccola folla, fra cui alcuni soccorritori amatoriali che, con prontezza e spirito di iniziativa, hanno allertato le autorità competenti e rintracciato il proprietario del gatto. Per il micio ci sono buone notizie visto che si salverà: dopo essere stato medicato, è stato preso in consegna dalla clinica veterinaria dell’Università di Perugia. Del caso si è interessato anche il sindaco Andrea Romizi.