Giornalismo in lutto per Franco Lauro

Aveva 58 anni Franco Lauro – ne avrebbe compiuti 59 ad ottobre – ed era un giornalista sportivo di assoluto valore. Volto noto della Rai, purtroppo è morto martedì a Roma, nella sua abitazione, stroncato da un malore fatale che non gli ha lasciato scampo. Grande esperto di basket e calcio, ma di sport in generale, affabile, sempre pronto, è ricordato anche per la ‘maratona’ di cui fu protagonista durante l’attentato terroristico alle olimpiadi del 1996 ad Atlanta: 32 ore consecutive in studio per lavorare a beneficio dei programmi e dei Tg Rai. Ha condotto alcune delle trasmissioni sportive più importanti della tv pubblica, a partire da La Domenica Sportiva. Ai colleghi ed ai familiari di Franco Lauro giungano le condoglianze della redazione di umbriaOn.

