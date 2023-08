Giove, allevamento di pecore sbranato dai lupi a pochi passi dal centro abitato

Nella notte tra lunedì e martedì a Giove – come riporta il sito TusciaWeb – un gruppo di 22 ovini è stato sterminato. L’allevatore, Alessandro Di Domenico, è sicuro si tratti di un attacco di un branco di lupi. Gli ovini si trovavano in un campo a poche centinaia di metri dal centro abitato di Giove, in un’area che costeggia un bosco solitamente frequentata anche dalle persone che vanno a passeggio. Gli animali, come ha raccontato l’allevatore, avevano tutti delle ferite al collo tipiche del morso del lupo ed erano stati mangiati nelle parti che il lupo predilige. Finora avevo subito attacchi solo di esemplari solitari, stavolta erano in tanti, secondo lui, perché hanno fatto troppe vittime in troppo poco tempo. Il danno, secondo Di Domenico, non è quantificabile con esattezza perché molte pecore erano incinte e anche quelle che si sono salvate sicuramente abortiranno per lo shock, potrebbe trattarsi di una cifra che va dai 5 ai 10 mila euro di perdite. Inoltre, l’allevatore ha segnalato alle forze dell’ordine il potenziale pericolo dato dalla vicinanza dei lupi al centro abitato.

