Il Grifo allontana la tempesta. Battuto l’Ascoli al Curi (1-0)

di G.R.

Il cross al bacio di Casasola dalla destra, il piattone sinistro al volo di Strizzolo. Basta questo per far esultare il Grifo e far calmare almeno momentaneamente le acque su cui naviga l’imbarcazione di Fabrizio Castori. Contro l’Ascoli il Grifo concede poco e attacca con convinzione meritando i tre punti al fischio finale.

Il primo tempo

Nei primi dieci minuti il Perugia ha per tre volte l’occasione di andare in gol con Strizzolo e Di Carmine che si rendono protagonisti. La prima grande parata la fa però Gori che dice no alla girata di Bidaoui che sguscia via a Curado prima di calciare da posizione defilata. Alla mezz’ora Di Carmine si divora un’occasione ghiottissima: in area a tu per tu con Baumann non trova il gol. Passano dieci minuti e i biancorossi d’astuzia trovano il vantaggio. Batte rapidamente Bartolomei una punizione servendo Casasola che dalla destra pennella e pesca Strizzolo che dopo un grande movimento sul filo del fuorigioco trova il primo gol in biancorosso. Curado nel finale lisca l’occasione del raddoppio.

Seconda frazione

Il Grifo si riscopre compatto e solido per tutti i novanta minuti. A inizio frazione Kouan prende il posto di Strizzolo ma il copione cambia di poco. Di Carmine ci prova ancora: tocco sotto misura dopo il tiro-cross di Casasola ma Baumann è attento e manda in corner. Brivido nel finale quando i marchigiani si riversano tutti in attacco. Punizione dal limite a recupero ormai scaduto ma la squadra dell’ex Bucchi non riesce a concretizzare. Prima sconfitta per l’Ascoli, prima vittoria per il Perugia. Che possa essere la sliding door della stagione? Il derby porterà risposte