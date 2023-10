Il premio ‘Narnia 2023’ alla memoria dell’ingegner Giuseppe Fortunati

Nel corso della serata conviviale dell’associazione TuttiperNarni, sabato 14 ottobre, è stato consegnato il premio ‘Narnia 2023’, giunto alla decima edizione, alla memoria dell’ingegner Giuseppe Fortunati. Erano presenti alla serata l’assessore regionale Enrico Melasecche, la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza, il consigliere regionale Eleonora Pace, l’assessore comunale di Narni Luca Tramini, il vicepresidente del consiglio comunale di Terni Raffaello Federighi e il presidente dell’istituto Beata Lucia Sergio Rossi.

Narnia

Giuseppe Fortunati è stato un uomo illuminato e un precursore, ha contribuito a far conoscere Narni e Narnia nel mondo. Fu tra i primi a comprendere e a far veicolare tra la gente e le istituzioni le enormi potenzialità della rete, dei computer e dell’informatica. Grazie alla sua intuizione ha scoperto il possibile legame tra Narnia e Narni, narrata dallo scrittore anglosassone Lewis. Se oggi Narnia è diventato il titolo di una nota trilogia della Disney conosciuta in tutto il mondo il merito è di un uomo che ha dedicato disinteressatamente tutta la sua vita alla propria città.

Il progetto del ponte

Durante la serata inoltre è stato presentato un progetto di fattibilità di un ponte sospeso sulle Gole del Nera che andrebbe a collegare, come quarta porta di accesso al centro storico la zona ‘casa rossa’ ai giardini di San Bernardo con un progetto che permetterebbe di alleggerire il sovraccarico di parcheggi al ‘Suffragio’. Il ponte avrà un’altezza di 150 metri sul Nera e una lunghezza di 460 e risulterebbe come ulteriore ingresso al centro storico da parte dei turisti oltre ad essere un’opera suggestiva sia per i materiali di costruzione, sia per la collocazione.