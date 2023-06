Illuminazione Terni, 188 nuovi corpi a led in arrivo. In maggior misura in via Aleardi

Via le vecchie lampade, dentro nuovi corpi illuminati a led per 188 lampioni in città. La novità riguarda Terni ed in particolare via Aleardi (49), via Narni (Alterocca) 23, via Narni (32), via Maestri del Lavoro (37) e strada di Recentino (47): riqualificazione in vista come approvato su proposta degli assessori Giovanni Maggi e Mascia Aniello. L’intervento era già nel piano triennale dei lavori pubblici ed è finanziato con 150 mila euro grazie al programma Por Fesr, Agenda Urbana e fondi comunali.

