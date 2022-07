Incendi senza tregua: a Guardea e Montecchio si lotta con le fiamme

Aggiornamento giovedì 21 luglio, ore 15.30 – A Guardea il lavoro dei vigili del fuoco, sempre supportati da Afor, mezzi aerei e colonne mobili del Corpo provenienti da Treviso e Teramo, è ancora nel pieno, oltre che impegnativo. Il vento e le caratteristiche del territorio – la zona più impervia è quella dei calanchi argillosi – creano problemi logistici e finiscono per alimentare le fiamme. Non risultano al momento abitazioni a rischio ma resta l’allerta per una situazione che il 115 sta affrontando con il massimo impegno possibile. Torna a preoccupare, invece, la situazione di Montecchio dove le fiamme, spinte dal vento, sono ripartite con particolare vigore in strada Molinello – zona scavi etruschi -, dopo che i vigili del fuoco erano giunti ad un passo dalla bonifica. Anche in questo caso, oltre al lavoro condotto da 115 e Protezione civile, è atteso il supporto delle colonne mobili e dei mezzi aerei, anche per evitare problemi ad alcune abitazioni e imprese presenti in zona. Sotto controllo invece la situazione a Sette Martiri (Orvieto).

Aggiornamento giovedì 21 luglio, ore 7.00 – In merito ai tre incendi attivi nel Ternano (Guardea, Orvieto e Montecchio), il comando provinciale del 115 riferisce che nella notte fra mercoledì e giovedì «sono proseguite le operazioni di spegnimento. Quello di Montecchio è stato circoscritto e molto probabilmente sarà in fase di bonifica nelle prossime ore, mentre per Guardea ed Orvieto ci sarà ancora bisogno di tempo per spegnere tutti i focolai ancora attivi. All’alba due Dos si sono portati nelle rispettive zone per valutare nuovamente l’intervento aereo mentre a terra hanno lavorato nella notte tre squadre dei vigili del fuoco e due dell’Afor. Ancora prematura la stima degli incendi e soprattutto le cause dei roghi».

Aggiornamento mercoledì 20 luglio, ore 21.00 – Sono giunte a Guardea colonne mobili dei vigili del fuoco di Treviso e di Teramo che, già impegnate a Roma per altri interventi, si sono dirette verso l’Umbria per supportare il personale già presente sul posto, anche in ragione dell’estensione del rogo.

Un vasto incendio boschivo è divampato dalla mattinata di mercoledì a ridosso del centro abitato di Guardea (Terni) – zona strada Selvarella – ed ha visto l’intervento dei vigili del fuoco di Terni, Amelia e Spoleto – in questo caso si tratta della squadra antincendio boschiva – con tre squadre. Presente anche il direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) che coordina le operazioni, compresi i due mezzi aerei – altrettanti elicotteri – impegnati nello spegnimento dei roghi: uno della flotta aerea del Corpo nazionale e l’altro della Regione. Un altro incendio boschivo impegnativo, sempre nella giornata di mercoledì, è scoppiato ad Orvieto in zona Sette Martiri. In serata invece, intervento dei vigili del fuoco amerini in quel di Montecchio per un altro rogo che ha interessato un’area boscata.

INCENDIO GUARDEA – LE FOTO DI MATTEO SANTORI

ALTRE IMMAGINI DA GUARDEA