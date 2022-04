Incidente in A1: grave centauro di 48 anni

Alle ore 17 circa di lunedì si è verificato un incidente stradale lungo l’autostrada A1, poco dopo Orvieto (Terni) in direzione Roma, che ha visto protagonisti una moto ed un’autovettura. A bordo della moto, un uomo di 48 anni ed una passeggera di 38 residenti nel Lazio; l’autovettura invece era condotta da una donna. Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia Stradale di Orvieto per coordinare i soccorsi e gli accertamenti. Il conducente della moto è stato trasportato dal 118, in codice rosso, all’ospedale di Terni mentre la passeggera al nosocomio di Orvieto in codice giallo. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamenti da parte della Stradale. Sono stato registrati dei rallentamenti del traffico, poi tornato regolare.

