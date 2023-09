La ‘Notte bianca dello sport’ riempie le vie del centro di Terni

Condividi questo articolo su

















Saranno 79 le associazioni, in rappresentanza di quasi 40 sport, che venerdì 22 settembre parteciperanno alla Notte bianca dello sport in programma tra le vie del centro di Terni. «Non ci aspettavamo cosi tanta partecipazione – ha detto l’assessore allo sport Marco Schenardi – e siamo molto contenti perché, con uno sforzo notevole da parte degli uffici comunali, crediamo di essere riusciti a creare una festa molto importante e speriamo piaccia alla città. Abbiamo bisogno che Terni torni ad essere attiva e queste iniziative speriamo servino a risvegliare la politica, lo sport e la città».

La manifestazione al via

La manifestazione prenderà il via alle 17.30 – per poi proseguire fino alle 1 di notte – in piazza della Repubblica, con il taglio del nastro che vedrà la partecipazione della banda musicale ‘Tullio Langeli’ di Cesi. Alle 17.45, poi, la consegna delle targhe alla memoria dei campioni del motociclismo. Si proseguirà alle 18, nella sala Digipass della BctC con l’incontro pubblico ‘Che magnifica partita è la vita. Sport: una sfida va vincere insieme’ al quale parteciperanno il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, l’assessore allo sport Marco Schenardi, il presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza, il delegato provinciale Cip Tommaso Strinati e diversi sportivi: Alessio Foconi (scherma), Riccardo Menciotti e Chiara Andidero (nuoto), Giulia Vernata (tiro a volo), Giacomo Perini (canottaggio), Tommaso Montanari (motociclismo), Adalberto Grigioni e Federica Di Criscio (calcio), Luigia Baggetta (body building), Matteo Tonelli (canottaggio) e Valentina Varazi (tennis).

LA MAPPA COMPLETA

Le diverse discipline sportive

Intanto, dalle 18, nelle diverse vie e piazze del centro città le diverse associazioni sportive saranno a disposizione per presentare la loro attività e permettere a grandi e piccini di provare e cimentarsi nelle diverse discipline sportive. Gli stand si dislocheranno in piazza Europa; piazza della Repubblica, con una parete attrezzata per l’arrampicata; corso Tacito, dove saranno posizionate una pista di atletica e delle pedane per la scherma; piazza Tacito; oratorio della chiesa di San Francesco, dove si svolgeranno dei tornei di calcio, di basket, di pallavolo e di rugby e dalle 18.45 tre giocatori della Ternana calcio (Falletti, Dionisi e Iannarilli) saranno a disposizione per autografi e per qualche tiro a pallone; viale Fratti; via Lanzi; piazza San Francesco; largo Ottaviani e largo Don Minzoni (piazza dell’Orologio), con un campo da bocce.