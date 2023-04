«La sanità umbra va curata»: sindacati in piazza a Terni

Condividi questo articolo su

















di Fra.Tor.

‘Sanità diritto universale per tutti. Diamo cure e servizi ai cittadini’; ‘Giù le mani dalla sanità pubblica’. Queste le frasi sugli striscioni di Cgil, Cisl e Uil che venerdì pomeriggio hanno manifestato da palazzo Spada a Palazzo Bazzani perché «c’è bisogno di curare la sanità umbra». La pioggia non ha fermato i circa 300 manifestanti scesi in strada per difendere la sanità pubblica. «A Terni c’è bisogno di un focus sulla sanità. Chiediamo alla comunità ternana di sostenere questa battaglia e in modo particolare chiediamo attenzione alla politica sul tema». Presenti al corteo il candidato sindaco appoggiato dal Pd alle prossime elezioni amministrative Jose Maria Kenny e il candidato sindaco del Polo alternativo Claudio Fiorelli.

