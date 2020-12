Ladri nella casa di Paolo Rossi durante i funerali

Un furto è stato compiuto nell’abitazione di Poggio Cennina, a Bucine (Arezzo), di Paolo Rossi durante i funerali del campionissimo che si sono tenuti sabato mattina nel duomo di Vicenza. A dare la notizia è stata l’Ansa. Lì, nella campagna aretina, ‘Pablito’ si era trasferito da anni con la moglie Federica Cappelletti – avvertita dal fatto mentre stava tornando dal Veneto e poi resasi conti di persona del caos lasciato dai malviventi – e le figlie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del locale comando stazione per le indagini del caso. I ladri – senza scrupoli – avrebbero portato via gioielli anche di particolare valore, fra cui un orologio appartenuto al grande calciatore, ma non i ricordi legati alla carriera calcistica di Rossi, la cui salma è arrivata nel tardo pomeriggio di sabato al cimitero di Perugia. Sempre a Perugia, domenica mattina, si terrà una cerimonia allo stadio ‘Curi’ voluta dal Perugia Calcio – con cui Paolo Rossi ha militato nella stagione 1979/1980 – e dal Comune. La salma dell’indimenticato campione verrà poi cremata.

