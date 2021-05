Le escursioni di Fie Umbria per il weekend del 29 e 30 maggio

Sabato 29 e domenica 30 maggio le associazioni aderenti alla Fie Umbria hanno in programma diverse escursioni. Sabato, l’associazione ‘Valle umbra trekking’ organizza un’escursione da Trevi all’eremo francescano di Campello della durata di 5 ore, soste comprese, una distanza di 12 chilometri, dislivello 550 metri. Domenica, sempre l’associazione ‘Valle umbra trekking’ organizza un’escursione alla cascata del Fosso Cupo della durata di 3 ore e mezza, soste comprese, una distanza 6 chilometri, dislivello 400 metri; mentre la sezione giovani organizza la stessa escursione ma della durata di 4 ore, sosta comprese, una distanza di 6 chilometri, dislivello 400 metri. L’associazione ‘Trekkify’ organizza un’escursione in E-bike lungo la vecchia ferrovia Spoleto-Norcia della durata di 5 ore, una distanza di 27 chilometri, dislivello 700 metri. L’associazione ‘Trekking Nocera Umbra’ organizza un’escursione ‘Il viaggio del Menotre nella Valle dominata dall’Eremo’ della durata di 5 ore, pause comprese, una distanza di 10 chilometri, dislivello 245 metri. L’associazione ‘Fie Bagnara’ ha in programma un’escursione ‘Fioritura monte Pennino’ della durata di 7 ore, soste incluse, una distanza di 8 chilometri, dislivello 550 metri. L’associazione ‘Viatores Umbro-Sabini’ ha in programma un’escursione al monte Terminillo della durata di 4 ore, soste escluse, grado difficoltà E. Infine l’associazione ‘Valserra trekking’ organizza un’escursione al monte Solenne della durata di 4 ore e mezza circa, una distanza di 10 chilometri, dislivello 500 metri.

Condividi questo articolo su