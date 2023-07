Le mongolfiere nel cuore dell’Umbria sono un successo

Successo pieno a Gualdo Cattaneo per il ‘Balloon Festival’ tenutosi nel weekend presso l’aviosuperficie ‘Sagrantino’ al parco Acquarossa. Lo spettacolo delle mongolfiere – oltre 70 gli equipaggi provenienti da tutto il mondo – ha attirato circa 3 mila visitatori, nonostante l’evento si concentri nelle prime ore del mattino. «Questo evento – afferma il Comune di Gualdo Cattaneo in una nota – conferma e dimostra il forte interesse della comunità e dei visitatori per questa emozionante manifestazione. Un evento che cattura il cuore, le emozioni e l’interesse di chi vi partecipa». Le mongolfiere saranno di nuovo presenti al parco Acquarossa il 3 e il 5 agosto con le operazioni di preparazione, gonfiaggio e decollo dalle ore 5.30 del mattino. Le mongolfiere continueranno a volare anche da Todi-Ponte Naia fino al 6 agosto, ad eccezione della giornata di riposo del 2 agosto.

