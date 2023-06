Li vede entrare nella casa della madre e li fa arrestare

La segnalazione è giunta da una donna che mercoledì pomeriggio, quando ha visto due giovani intenti a scavalcare la recinzione dell’abitazione di proprietà di sua madre, ha chiamato la polizia. Così gli agenti della squadra Volante del commissariato di Città di Castello si sono portati sul posto. La stessa casa, qualche giorno prima, era stata visitata dai ladri, entrati da una finestra. Una volta all’interno, i poliziotti hanno individuato i due ragazzi nel seminterrato – un 20enne e un 18enne di origini straniere – che non hanno saputo giustificare la loro presenza lì. Nel marsupio del 20enne c’era un medaglione poi risultato di proprietà del padre della richiedente. Entrambi sono stati condotti in commissariato e arrestati per tentato furto in abitazione. La misura disposta in attesa dell’udienza di convalida è quella dei domiciliari.

