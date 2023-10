L’ospedale di Terni si appoggia a quello di Perugia per la chirurgia pediatrica

di S.F.

Il dottor Marco Prestipino, direttore ff della struttura complessa clinica chirurgia pediatrica dell’azienda ospedaliera di Perugia, e il collega Berardino Melissa. Sono coloro che, alternativamente, scenderanno al ‘Santa Maria’ di Terni per lo svolgimento di prestazioni di consulenza nella chirurgia pediatrica. Lo stabilisce una specifica convenzione di durata annuale approvata mercoledì dall’azienda ternana. C’è la firma dei direttori generali Andrea Casciari e Giuseppe De Filippis.

L’accordo e l’esborso

Il patto prevede che l’azienda di Perugia si impegni a garantire a quella ternana l’attività ambulatoriale per la chirurgia pediatrica in elezione attraverso la collaborazione del personale medico. Si parla di un accesso settimanale per una durata di sei ore e il ‘Santa Maria’ pagherà alla struttura perugina un compenso di 60 euro+Irap per ogni ora di consulenza prestata, più il rimborso delle spese di viaggio quantificate in 49 euro. Il percorso era partito lo scorso dicembre – via Pec – con la richiesta del ‘Santa Maria’.