Magione: due denunce per aver percepito il reddito di cittadinanza indebitamente

I carabinieri di Magione e del nucleo ispettorato del lavoro di Perugia hanno denunciato a piede libero un uomo 50enne ed una donna 70enne, entrambi di origini straniere, per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, ovvero omettendo di effettuare le previste comunicazioni all’Inps.

Le irregolarità

In particolare il 50enne, all’atto della presentazione della domanda, avrebbe omesso di dichiarare di essere ospite di una comunità terapeutica, per seguire un percorso di riabilitazione in carico all’Usl Umbria 1. La 70enne, invece, ha omesso di comunicare alla sede Inps di Perugia la variazione occupazionale di un membro del proprio nucleo familiare, il quale aveva iniziato a percepire reddito da lavoro dipendente. Inoltre, la donna, avrebbe omesso di comunicare l’ingresso in una comunità terapeutica di un altro membro della propria famiglia, il quale risulta essere ospite della stessa struttura, sempre a spese della Usl Umbria 1. Gli accertamenti hanno permesso di quantificare le somme che, secondo gli investigatori, sarebbero state indebitamente percepite negli scorsi mesi: circa 1.600 euro per l’uomo e quasi 2 mila euro per quanto riguarda la donna.