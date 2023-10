Magione: genitori rubano 200 euro di alimenti ‘usando’ il figlio di 10 anni

La polizia Locale di Magione, in collaborazione con quella di Perugia, ha individuato gli autori di due furti avvenuti in tempi diversi ai danni del centro commerciale di Pesciarelli a Magione. Quattro le persone, tutte di origine straniera, che sono state denunciate a piede libero per aver sottratto merce varia dal grande magazzino. In un caso si è trattato di furto di generi alimentari dal valore di oltre 200 euro. La dinamica, ricostruita grazie alle telecamere di sorveglianza, ha visto all’opera due genitori che si sono avvalsi anche del figlio minorenne, di circa 10 anni, che ha spinto il carrello pieno di prodotti alimentari fino all’uscita dal centro. Nel secondo caso è stato sottratto un trapano a batteria e generi alimentari. Il minore è stato segnalato alla procura per i minorenni.

