Marmore, passaggio a livello ancora in tilt

Ennesimi disagi a Marmore, dove il passaggio a livello della linea ferroviaria Terni-L’Aquila-Sulmona giovedì mattina è andato di nuovo in tilt, rischiando questa volta di provocare conseguenze molto gravi.

La vicenda

In base alle segnalazioni giunte ad umbriaOn, infatti, inizialmente le barriere della ferrovia sono rimaste chiuse per oltre 20 minuti, bloccando il traffico, poi per oltre un’ora sono invece rimaste sollevate nonostante il semaforo rosso – che segnala il passaggio del treno – fosse acceso. Un fatto che non solo ha creato inconvenienti alla circolazione, ma anche più di una legittima preoccupazione tra residenti e automobilisti. Tanto che è stato necessario l’intervento dei carabinieri sul posto, che per buona parte della durata del malfunzionamento hanno presidiato il passaggio a livello per evitare incidenti. Rimane l’interrogativo su come sia possibile che nel 2020, soprattutto dopo i ripetuti disagi che si ripetono ormai da anni su quella linea ferroviaria (non solo a Marmore), possano ancora accadere episodi simili.