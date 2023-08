Umbria: ancora caldo sopra la media. Poi con il ciclone ‘Poppea’ atteso il calo termico

Temperature sopra la media fino a metà della prossima settimana, poi l’arrivo di aria più fresca. Proseguono le giornate di caldo in Umbria: ad aggiornare il quadro della situazione è Michele Cavallucci di Perugia Meteo.

Caldo sopra la media

Si parte dal caldo attuale: «Continua il periodo estivo con temperature di qualche grado al di sopra delle medie, anche se, nei prossimi giorni, un ulteriore lieve aumento delle temperature, unito ad un incremento del tasso di umidità nelle ore serali, notturne e al primo mattino, porterà un po’ più di disagio a livello fisico. C’è però da rimarcare – spiega Cavallucci – che, rispetto ad un mese fa, non solo le giornate hanno ore di luce minori, ma che i valori massimi che vengono raggiunti, non perdurano per 4-5 ore, ma il picco massimo della temperatura giornaliera resta per meno tempo, per poi avere più tempo per calare durante la notte. Nonostante questo, però, non possiamo escludere nottate tropicali in collina, specie nelle zone urbanizzate, come quelle del capoluogo, dove le minime non scenderanno sotto i 20°C, almeno fino a venerdì».

Ciclone ‘Poppea’ e calo termico

Da mercoledì in avanti la situazione dovrebbe cambiare: «Al momento, con univocità dei modelli, sembra profilarsi un cambio netto delle condizioni atmosferiche, dovuto all’espensione verso nord, fin sulla Groenlandia, dell’Anticiclone atlantico, con susseguente ingresso sul Mediterraneo occidentale, di aria più fresca, notevolmente più fresca di quella esistente, cosa che potrebbe innescare condizioni favorevoli alla formazione di forti temporali, specie sulle zone centro -settentrionali italiana (in primis), e un calo termico notevole». In Italia è atteso dal 24-25 agosto il ciclone ‘Poppea’ con conseguente stop all’anticiclone africano.