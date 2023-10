Umbria, meteo estivo almeno fino a lunedì

Temperature vicine e, in qualche caso, superiori ai 30°C in Umbria. Proseguirà ancora per giorni l’ottobre inusuale su tutto il territorio italiano, almeno fino a lunedì.

Giornate calde e secche

A fare il punto è Michele Cavallucci di Perugia Meteo: «La situazione resterà estiva fino almeno a lunedì prossimo e forse anche oltre. Continua il tempo spiccatamente – viene sottolineato – estivo sulla nostra regione con massime vicine o superiori ai 30°C in molte località del territorio. Le temperature minime si stanno mantenendo leggermente al di sopra della norma ma comunque, data la bassa umidità dell’aria,scendono per fortuna molto velocemente al calar della sera. Il continuo ausseguirsi di giornate molto calde e secche sta portando all’aumento di condizioni favorevoli all’innesco di incendi colposi o dolosi. Al momento, salvo clamorosi colpi di scena, non si intravedono cambiamenti della circolazione con stallo dell’anticiclone africano sul Mediterraneo centro occidentale e caldo anomalo anche in quota, durante le ore diurne». Altro weekend da mare in arrivo.