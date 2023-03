Montagna, tra passione e sicurezza. Così il folignate Trabalza ha salvato una ragazza

di G.R.

La montagna attira in tantissimi, sia d’estate che d’inverno. Insieme al fascino e alla grande bellezza, ci sono anche però diverse insidie cui bisogna fare attenzione per godersela appieno. Lo sa bene Rudi Trabalza, folignate di Sant’Eraclio e volontario del Soccorso Piste da Sci appartenente all’Associazione Sciistica Sibillini da quasi 20 anni, tanto da diventarne una colonna portante. Martedì ha soccorso e salvato una 26enne di Recanati (Macerata) che, durante una lezione di snowboard sulle piste di sci di Frontignano nel comune di Ussita, ha battuto la testa rimanendo priva di coscienza.

L’accaduto

È lo stesso Trabalza a raccontare a Giovani Camirri de Il Messaggero il soccorso effettuato in territorio marchigiano: «Eravamo a 200 metri dal punto dell’incidente quando la maestra di snowboard ci ha chiamati prestando lei stessa le primissime cure. Abbiamo trovato la ragazza priva di coscienza. Abbiamo praticato le manovre di primo soccorso e insieme a noi è intervenuta anche la Croce Rossa di Visso. La giovane non ha dato segnali importanti di miglioramento ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il successivo trasferimento in ospedale. La 26enne è stata prima rianimata, immobilizzata con spinale e trasportata con toboga più a valle per facilitare l’intervento dell’elisoccorso». L’operatore del soccorso ha così commentato l’intervento: «È il frutto di anni di esperienza, di conoscenza del territorio e dell’ambiente operativo. Tutti quelli che sono intervenuti sono stati fondamentali». Dopo la perugina Maria Beatrice Minelli con il soccorso alla donna inglese in aereo, Trabalza di Sant’Eraclio con il salvataggio della ragazza marchigiana sulla pista di sci, conferma lo spirito di assistenza e sicurezza degli umbri. La 26enne è stata condotta in ospedale per trauma cranico.