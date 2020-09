MotoGp, Petrucci migliora: terza fila

Passo in avanti per Danilo Petrucci nella seconda tappa ravvicinata sul circuito di Misano Adriatico. Nel gran premio dell’Emilia Romagna e della riviera di Rimini il 29enne pilota ternano scatterà dalla terza fila: il centauro della Ducati ha terminato le qualifiche con il 9° tempo, in pole position c’è Maverick Viñales in 1’31.077 su Jack Miller.

L’AMAREZZA DI PETRUCCI: «PIU’ LENTO DI QUANDO HO DEBUTTATO IN MOTOGP»

Fila tutta italiana

Petrucci aveva centrato la qualificazione diretta in Q2 con il 10° tempo in 1’31.701, a mezzo secondo da Bagnaia. Poi il miglioramento nel primo pomeriggio: 1’31.574 e 9° piazza dopo Rossi e Morbidelli. A completare la prima fila c’è Quartararo, 10° il compagno di team del ternano Andrea Dovizioso.