Movida e mascherine, 10 sanzioni ad Orvieto

Dieci sanzioni per l’inosservanza dell’ordinanza ministeriale che obbliga all’uso della mascherina in determinate aree. Questo l’esito dei controlli della polizia di Stato nella serata di sabato per la movida ad Orvieto.

L’esito

Ad intervenire gli agenti del commissariato di polizia coordinati dal dirigente Antonello Calderini. Ai trasgressori la polizia ha contestato la sanzione amministrativa di 400 euro per aver circolato e stazionato in più persone senza l’utilizzo della protezione individuale, come previsto dalle norme nazionali: va indossata dalle 18 alle 6 anche all’aperto in luoghi dove è più facile che si formino assembramenti. Al vaglio ci sono inoltre alcune segnalazioni degli agenti legate alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche a minorenni. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.