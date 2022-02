Incidente stradale mercoledì mattina, intorno alle ore 8.45, a Taizzano di Narni. L’impatto è stato fra due autovetture ed il bilancio è di una donna rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave: è stata estratta dal veicolo dai vigili del fuoco di Terni e quindi consegnata alle cure degli operatori del 118. Sul posto per i rilievi anche le forze dell’ordine.

