Narni piange Giulia, scomparsa a 40 anni

Profondo cordoglio a Narni per la scomparsa di Giulia De Santis, 40 anni appena, venuta a mancare mercoledì sera all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni dove era ricoverata da qualche giorno. Molto conosciuta, soprattutto nella ‘sua’ Narni Scalo, lascia tante persone che le volevano bene. In tanti si sono stretti in queste ore al dolore delle persone più care – l’adorato figlio, il marito, i genitori, il fratello e tutti gli altri familiari – testimoniando una vicinanza che li accompagnerà anche durante i funerali che si terranno venerdì 24 febbraio, alle ore 14.30, nella chiesa di Sant’Antonio a Narni Scalo. Un dolore che riguarda anche il mondo della pallavolo ternana e narnese e tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzarla sui campi, dove era sempre pronta a dare una mano in nome dell’amicizia, della socialità e di un impegno che nessuno dimenticherà mai.

Condividi questo articolo su