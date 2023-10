Narni Scalo: la pizzeria della Galleria passa di mano dopo 38 anni. Ma storia e tradizioni restano

Nessuno tocchi la pizza al crostino, quella al patè di fegato che spopola anche fra le taverne della Corsa all’Anello. Si tranquillizzino i tanti clienti della storica pizzeria rosticceria della Galleria, a Narni Scalo. Con il passaggio di mano da Luciana Onofri, il marito Alberto e la figlia Ilaria, alle nuove titolari Simona e Tamara, il ‘simbolo’ di tante colazioni, merende, pranzi e cene – la pizza al crostino – resterà uno dei cavalli di battaglia anche con la nuova gestione. Lì dove tanti studenti si sono rifocillati nel corso degli anni – a scuola con le colazioni ‘servite’, ma pure chi qualche volta ha saltato un’interrogazione e un compito in classe -, la sacra tradizione verrà rispettata. Per Luciana, Alberto e Ilaria è giunto il momento di passare la mano, dopo 38 anni di lavoro senza sosta, festeggiati lo scorso agosto. «Abbiamo deciso di vendere per diversi motivi – spiega Ilaria -. Da un lato i miei genitori sono andati in pensione e non mi sembrava il caso – sorride – di farli ‘faticare’ ancora a lungo. Poi c’è da dire che non sempre è stato semplice, dopo il Covid, trovare il personale giusto per un’attività che sì dà soddisfazioni, ma che comunque è impegnativa. Infine ho deciso anche di riorganizzare le cose e destinare il giusto tempo alla famiglia, a mio figlio». Le nuove titolari Simona e Tamara, con esperienza da vendere maturata soprattutto nel territorio Amerino, sono state una scelta per certi versi naturale: «In loro ho trovato l’entusiasmo giusto, la voglia di dare continuità, di rispettare una tradizione che in quasi 40 anni è diventata comunque importante. Gli auguro il meglio e voglio ringraziare i tanti clienti, più e meno abituali, con cui abbiamo condiviso il nostro lavoro che poi è un pezzo importante di vita. I ragazzi di allora, sono i genitori di oggi e adesso sono proprio i figli a frequentare la pizzeria. Il tempo passa ma è bello quando c’è qualcosa che resta». In occasione dell’inaugurazione/passaggio di consegne di sabato pomeriggio, il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli e l’associazione dei commercianti di Narni Scalo, NarniCom, attraverso il proprio presidente, hanno consegnato due targhe ricordo a chi, per 38 anni, ha condotto l’attività con passione e competenza. Gesti che fanno senz’altro piacere.

LE FOTO