Natale, San Terenziano C’è una sorpresa per i più piccoli

Una cassetta postale di Babbo Natale posizionata nella piazza principale del borgo. Accade a San Terenziano di Gualdo Cattaneo per far felici i bimbi della frazione: l’iniziativa è della pro loco del presidente Loris De Luca: «Lo scorso anno in occasione del Natale abbiamo organizzato una gita nei paesi dove si svolgevano i mercatini. Quest’anno – spiega – abbiamo pensato ai più piccoli del paese. Per i bambini si tratta di una esperienza simbolica stimolante, un gesto semplice che sembra essere stato gradito e che tornerà utile per scoprire i desideri dei bambini, in occasione di queste festività. Inoltre i bambini potranno incontrare Babbo Natale il 24 dicembre nel centro storico».

