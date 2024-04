Nero su Bianco si occupa della ‘transumanza politica’

‘Elezioni 2024: E’ la transumanza politica?’. Questo il titolo della trasmissione ‘Nero Su Bianco’ il talk show condotto dal giornalista Laurent De Bai in onda martedì 9 aprile alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 digitale terrestre, streaming www.umbriapiu.it). «Mai come in questa campagna elettorale – è la nota di presentazione della trasmissione – si nota una fuga verso i partiti che stanno riscuotendo un successo più o meno importante. Questo lo si può verificare specialmente con i partiti del centrodestra in considerazione che i partiti di centrosinistra non sono da meno. È innegabile che in questo momento l’unico partito che tira e il partito della Meloni». Laurent De Bai avrà come ospiti: Daniele Nicchi (consigliere regionale FdI e presidente della I commissione consiliare), Stefano Pastorelli (consigliere regionale), Emanuela Mori (consigliera comunale Italia Viva – Perugia) e Matteo Santoni (candidato sindaco a Bastia Umbra per Alterativa Popolare).

