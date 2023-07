Nuovo ospedale Narni-Amelia: due mesi per l’invio ad Inail dei documenti esecutivi

Nuovo ospedale comprensoriale di Narni-Amelia, tempo di ulteriori chiarimenti in merito alla procedura in essere dopo i tanti stop&go degli ultimi anni. A farlo è la Usl Umbria 2: «Cronoprogramma rispettato. Entro il 30 settembre la consegna di tutta la documentazione esecutiva ad Inail da parte dell’azienda».

AGOSTO 2022, IL CONSIGLIO DI STATO E LA PROCEDURA DI ESPROPRIO

Le tempistiche

Da viale Bramante fanno sapere che, come concordato, entro il 30 settembre sarà inviata all’Inail tutta la documentazione esecutiva. Le parti ne hanno parlato in un recente incontro che ha coinvolto i progettisti della nuova struttura e la direzione della Usl Umbria 2: «La redazione progettuale dell’opera procede a step e nei prossimi giorni i tecnici e i progettisti consegneranno una prima corposa sezione relativa alla rete di sotto servizi o servizi primari (impianti idrici, fognature e infrastrutture elettriche e tecnologiche) che consentirà di avviare la conferenza dei servizi per acquisire il relativo parere», sottolinea la Usl.

FEBBRAIO 2021, IL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA

L’impegno economico

Seguirà poi un secondo passaggio che prevede «la stesura e acquisizione dell’ulteriore elaborato progettuale con il definitivo computo metrico dell’opera che, come già concordato, rientra nella somma prevista pari a 84,5 milioni di euro di investimento complessivo di cui circa 61 milioni destinati ai lavori di realizzazione della nuova struttura ospedaliera comprensoriale». I cittadini attendono con pazienza da tanto, troppo tempo.