‘Pablito’ Rossi non c’è più: il cuore in Umbria

La notizia è piombata sull’Italia nel cuore della notte: Paolo Rossi, l’eroe e il capocannoniere del ‘mundial’ 1982 in Spagna – dove gli azzurri conquistarono il terzo titolo dopo quelli del 1934 e 1938 – è morto. A dare l’annuncio, la seconda moglie – la perugina Federica Cappelletti – con un post su Instagram. Paolo Rossi, malato da tempo, era nato a Prato 64 anni fa ed era ricoverato a Roma.

‘Pablito’, che lascia anche tre figli, è stato un bomber implacabile – in particolare con le maglie del Lanerossi Vicenza, della Juventus, del Perugia e della nazionale, tanto da conquistare anche il Pallone d’Oro – ma soprattutto è stato l’eroe del mondiale in cui fece spiccare il volo all’Italia a suon di gol: 6 contro Brasile, Polonia e in finale contro la Germania. Da lì in poi fu mito: insieme a Berzot e a tutti i suoi compagni di squadra di cui oggi rivediamo appena possibile, con piacere e un po’ di malinconia, le immagini del Sarrià, del Camp Nou e soprattutto del Bernabeu con quell’urlo di Tardelli che è incancellabile al pari dei gol di Rossi, dell’esultanza di Pertini, del «campioni del mondo» di Nando Martellini e di tutto ciò che avverrà dopo.

Il suo trasferimento – un prestito biennale ma molto oneroso per l’epoca – dal Vicenza al Perugia, nel 1979, fece scalpore e a suo modo segnò una svolta fra le più importanti della storia del calcio moderno in Italia: l’arrivo degli sponsor sulle maglie. Per finanziare quella spesa, per i tempi importante, il Perugia presieduto da Franco D’Attoma riuscì, non senza difficoltà e dopo una lunga battaglia, a sdoganare gli sponsor sulle maglie e divise da allenamento e da gioco, convincendo la stessa Figc. Il marchio ‘Ponte’ – il pastificio – trovò così spazio, dapprima con un escamotage e poi ufficialmente autorizzato, aprendo un’epoca.

Rossi a Perugia non tradì le attese di bomber. Ma rimase ‘impigliato’ nella rete del calcioscommesse che rischiò di porre fine alla sua carriera. Invece, se qualcuno lo aveva subito scaricato, altri crebbero in lui e lo aiutarono a risalire una difficile china. Lui ci mise molto del suo, passando dalle polveri agli altari ‘azzurri’ e della Juventus nel giro di un paio d’anni. Diventando per tutti il ‘Pablito’ mundial, simbolo eterno di un calcio non certo arcaico ma al tempo stesso non troppo moderno: perfetto per la poesia che ispira ogni volta.