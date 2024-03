PalaTerni-Bandecchi: «Non ritiene di doversi attivare per la decadenza?»

Il sindaco Stefano Bandecchi e la vicenda PalaTerni, i dubbi persistono. C’è chi ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: si tratta della deputata Anna Ascani e del senatore Walter Verini, entrambi del Partito Democratico.

7 SETTEMBRE 2023, BANDECCHI: «SALINI HA AFFITTATO A MIA SOCIETÀ»

9 NOVEMBRE 2023, LA TOMMASINI SI ESPONE SULL’INCOMPATIBILITÀ

Perplessità

In premessa gli esponenti Dem ricordano che «ol sindaco di Terni risulta essere amministratore unico e rappresentante della società a responsabilità limitata Pala Ternana Eventi srl domiciliata in Terni, via Aleardi 10/A; il comune di Terni, con la firma in calce del sindaco Bandecchi, ha affittato alla società Pala Ternana srl il Palazzetto dello Sport di Terni per 45 eventi e per circa 315 giorni complessivi. La gestione del palazzetto dello sport è stata oggetto a settembre 2023 di un’interrogazione a firma Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti e Pierluigi Spinelli (Pd); Claudio Fiorelli (Movimento cinque stelle) e Jose Maria Kenny di Innovare per Terni. Il sindaco Bandecchi durante la risposta ha affermato: ‘Il palazzetto è stato affittato ad una società che farà capo al sottoscritto e pagheremo l’affitto a Salini. Non vediamo alcun conflitto di interesse. Come Università Niccolò Cusano, a tal proposito tornerò ad essere presidente la prossima settimana dato che non posseggo la Ternana, pensiamo di poterlo gestire attraverso la società collegata. Abbiamo un calendario di eventi che durerà oltre un anno, alla media di una iniziativa a settimana’». Si arriva al question time del 9 novembre: «Sono stati forniti alcuni dettagli, a seguito dei documenti presentati dai consiglieri del Pd Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti, Pierluigi Spinelli oltre a Jose Maria Kenny (Innovare per Terni) e dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia composto da Marco Celestino Cecconi, Elena Proietti, Orlando Masselli, Cinzia Fabrizi e Roberto Pastura. Come viene riferito dalla stampa alla prima interrogazione enunciata da Francesco Filipponi, il vicesindaco Corridore ha risposto semplicemente: ‘Esiste un contratto di concessione tra il Comune e la società di Salini’. Successivamente, alla seconda illustrata da Cinzia Fabrizi lo stesso Corridore ha dichiarato: ‘Non sussistono atti ufficiali con i quali il palazzetto è stato affidato alla Pala Ternana eventi. C’è stata una domanda che ritengo neanche molto adeguata, in cui Salini ha chiesto se sussistesse incompatibilità tra Pala Ternana eventi e la subconcessione del PalaTerni. C’è un parere della segretaria comunale, protocollato oggi, giovedì 9 novembre’».

GENNAIO 2023, PALA TERNANA EVENTI IN MARCIA. BANDECCHI A CAPO

SETTEMBRE 2022, LA STRETTA DI MANO PER LA GESTIONE

L’input

Si prosegue con la cronistoria: ‘Se Stefano Bandecchi, tramite Pala Ternana eventi gestisse in locazione il palasport, dovrebbe rinunciare all’incarico istituzionale’, l’esito. La precisazione a seguire: ‘Il sindaco Bandecchi non ha nessuna volontà e nessun interesse a gestire il PalaTerni. Lo affermiamo in modo irrevocabile. Preferisce fare il primo cittadino della città e non gestirà il palazzetto’. «Con una propria nota, inviata in data 3 agosto 2023, al Prefetto di Terni, il ministero dell’Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per le autonomie ha rilevato che il signor Bandecchi ha piena titolarità di alcune società che lo rendono incompatibile con la carica di sindaco della città di Terni». Si arriva al dunque e si chiede a Piantedosi «se è a conoscenza di quanto evidenziato nelle premesse e, se non ritiene alla luce dell’ulteriore situazione determinatasi con l’affitto del palazzetto dello Sport alla società Pala Ternana di proprietà del signor Bandecchi, di attivare tutte le previsioni di legge per dichiarare la decadenza del signor Bandecchi dalla carica di sindaco della città di Terni». A stretto giro la risposta.