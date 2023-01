Panoramic Padel: inaugurata la struttura di Colle dell’Oro

Pubbliredazionale

Taglio del nastro, lunedì pomeriggio, per il Panoramic Padel di strada del Gioglio (zona Colle dell’Oro) a Terni. Un’iniziativa imprenditoriale ideata da tre giovani ternani, tutti fra i 26 e i 27 anni di età, che – pur essendosi formati fuori città – hanno voluto scommettere su Terni e sul suo sviluppo futuro. All’evento sono intervenuti anche il sindaco di Terni, Leonardo Latini, il suo vice Benedetta Salvati e l’assessore all’urbanistica Federico Cini. Circa duecento le persone presenti in tutto, che hanno potuto toccare con mano la realtà sportiva realizzata a due passi dalla città e in una posizione panoramica – da qui il nome del circolo – decisamente affascinante, tanto che sono già numerose le prenotazioni ricevute dallo staff. La struttura si compone di quattro campi da gioco, reception, locali tecnici, spogliatoi e un bar. Proprio il bar, che può contare su una terrazza di circa 200 metri quadrati, panoramica e con vista su Terni, verrà inaugurato la prossima primavera. Per prenotare i campi è possibile utilizzare l’app Playtomic o contattare il numero 351.7179411.

