Perseguitata dall’uomo conosciuto sui social: scatta il divieto di avvicinamento

Quando ad aprile si è presentata nella caserma dei carabinieri di Foligno, ha raccontato di aver avuto una relazione sentimentale con un uomo – 34enne italiano – conosciuto su un social network. Di fronte alla fine del rapporto, però, il 34enne non si era rassegnato e aveva iniziato a mettere in atto una serie di comportamenti ossessivi e possessivi come decine di chiamate al giorno – anche mentre la donna era al lavoro – ma anche presentandosi sul luogo di lavoro per parlare con lei di persona, attendendo fino all’orario di chiusura. Allo stesso modo, l’aveva raggiunta sotto casa minacciando di scavalcare la recinzione se non gli avesse ‘dato udienza’: in quell’episodio, la donna si era sentita male ed era stata soccorsa dagli operatori sanitari. Dopo la denuncia sporta, le indagini dei carabinieri hanno raccolto numerose testimonianze relative agli episodi molesti accaduti nel tempo. Così all’esito, su richiesta della procura, il gip di Spoleto ha disposto nei confronti del 34enne, indagato per atti persecutori, la misura del divieto di avvicinamento e di comunicare con la vittima.

