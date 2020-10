Schianto lungo la E45, c’è un ferito

Incidente stradale lungo la E45 – territorio comunale di Perugia – in direzione Cesena nel pomeriggio di martedì. A restare ferito il conducente di una Seat Ibiza. La sua auto finita su un fianco al centro della carreggiata dopo un impatto con una Volkswagen: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, la polizia Stradale ed i carabinieri. Gli uomini del 115 hanno liberato la persona rimasta incastrata all’interno del veicolo per poi affidarla alle cure degli operatori sanitari. Inevitabili i problemi per la viabilità.

