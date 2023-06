Perugia, rubava nelle auto in sosta: 39enne tunisino arrestato per furto aggravato

Un carabiniere libero dal servizio lo ha notato mentre stava cercando, insieme ad un complice, di forzare la finestra di un camper in sosta di una turista straniera. Un 39enne tunisino, irregolare sul territorio italiano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Perugia con l’accusa di furto aggravato.

L’arresto e la refurtiva

All’arrivo delle pattuglie inviate in rinforzo, i due individui si sono dati alla fuga in direzioni opposte e uno dei due è riuscito a far perdere le proprie tracce. L’altro, il 39enne tunisino, è stato fermato dopo aver abbandonato due zaini contenenti pc, tablet, telefoni cellulari e diversa altra refurtiva. I militari si sono messi al lavoro per rintracciare la proprietaria del mezzo e dopo che questa ha riconosciuto quale proprio parte del materiale rinvenuto, per l’uomo è scattato l’arresto per il reato di furto aggravato. La refurtiva non ancora rivendicata, invece, è stata posta sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza fino alla celebrazione del rito direttissimo.