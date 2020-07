Perugia, venerdì temperature fino a 40 gradi

Proseguirà per buona parte della settimana l’ondata di caldo che si sta abbattendo anche sull’Umbria, come nel resto d’Italia. Perugia, in particolare, si distinguerà con temperature da record, secondo il bollettino diffuso mercoledì dal ministero della salute. Nel capoluogo, infatti, venerdì sono attese temperature fino a 40 gradi, collocandosi tra le 10 città italiane con bollino rosso venerdì. L’allerta scatterà anche a Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone e Bolzano. Quest’ultima città sarà già bollino rosso insieme a Perugia anche giovedì. La prossima settimana è invece previsto il ritorno dei temporali al centronord, anche forti.

