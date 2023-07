Pnrr Terni, passerella via del Cassero: fase finale, 46 mila euro per le ringhiere in acciaio

di S.F.

La scadenza – le proroghe finora sono state due – per il completamento è fissata all’11 agosto ed i cittadini sperano che questa volta le tempistiche siano rispettate. Fase finale per la messa in sicurezza idraulica della passerella ciclopedonale di via del Cassero, a Terni: in tal senso c’è un ulteriore subappalto per fornitura e posa in opera delle ringhiere in acciaio inox a vantaggio di una ditta del posto, la Fer.Art snc di Massimo Gentili e Luciano Tordo.

L’attesa

L’opera è attenzionata e non poco dai cittadini. D’altronde è un collegamento pedonale non di poco conto che, da ormai un anno, è venuto a mancare per consentire la realizzazione dell’opera a cura della Geopan di Segni (Roma). La scorsa settimana la società laziale ha chiesto l’autorizzazione al Comune per il subappalto in questione: l’importo vale 46 mila euro, comprende gli oneri della sicurezza/costi della manodopera e c’è il via libera nonostante – al momento della firma del dirigente Piero Giorgini quantomeno – non sia ancora arrivata la documentazione per la regolarità fiscale. C’è fretta. L’operazione si è sviluppata in particolar modo per l’innalzamento della quota passerella: c’è da adeguare il tutto – il discorso è ipotetico, ma va comunque tenuto in considerazione – all’eventuale massima piena del fiume Nera.