Terni, passerella via del Cassero: altri 60 giorni di proroga

di S.F.

Altro giro e altra proroga. Non c’è pace per la messa in sicurezza idraulica della passerella ciclopedonale di via del Cassero, a Terni: ‘scaduta’ la prima proroga concessa nei mesi scorsi, ora ne arriva un’altra da 60 giorni. Motivo? Il Comune ha accolto la richiesta della Geopan srl di Segni (Roma), la ditta in azione formalmnte dal 5 settembre per lo sviluppo dell’opera.

Altri due mesi. I motivi

In origine l’operazione di messa in sicurezza della passerella si sarebbe dovuta concludere per il 3 maggio. Dopodiché prima proroga da 40 giorni con ‘scadenza’ al 12 giugno e necessità di allungare ancora i tempi fino all’11 agosto 2023. Dunque in totale l’amministrazione comunale ha concesso 100 giorni in più per l’ultimazione del lavoro. Bene, ma le ragioni della società per chiederla? «Eccezionale piovosità verificatasi nel mese di maggio, tale da impedire l’esecuzione dei lavori all’aperto; richiesta di realizzazione di un nuovo muro di recinzione (con demolizione dell’esistente) in cemento armato con apposita recinzione in ferro; realizzazione del raccordo con il percorso pedonale esistente lungo la sponda sinistra del fiume Nera (non prevista nel progetto iniziale); passaggio della fibra lungo la passerella che ha causato numerose difficoltà durante l’esecuzione dei lavori ed ha comportato la realizzazione di nuovi manufatti e difficoltà legate ai tempi di consegna del parapetto in acciaio inox (difficoltà legate soprattutto alla reperibilità delle materie prime sul mercato con tempi di consegna molto elevati)». Il direttore dei lavori Fabrizio Granaroli ha dato l’ok, tirando in ballo soprattutto l’aspetto meteorologico – anche nei primi giorni di giugno – che non ha favorito.