Polino: Venanzi, i ‘4 gatti’ e la montagna. «Centinaia di auto e nessun problema»

Gli interventi di Remigio Venanzi, sindaco di Polino, tendono a non essere mai banali. Quello di domenica sera non fa eccezione ed è interessante perché fa riferimento all’opportunità che mette a disposizione il suo territorio per i tanti ternani che amano la montagna, specie in un periodo come questo dove non manca la neve.

LA PRIMA NEVE A COLLEBERTONE

L’AZIONARIATO POPOLARE’ PER RIDARE VITA AI LUOGHI ABBANDONATI

I quattro gatti e l’input

Importante l’affluenza – non una novità per l’area di Collebertone di questi tempi – registrata nella giornata di domenica. In tanti hanno approfittato della bella giornata per andare in altura e rilassarsi nell’innevato contesto: «La nostra montagna – il commento social di Venanzi – è la montagna per tutti. Con oltre 50/60 centimetri di neve caduta anche oggi centinaia di auto e nessun problema alla viabilità. Un piccolissimo Comune che riesce a tenere percorribili le strade e a garantire la fruibilità della montagna che appartiene non solo a noi ma a tutte le persone che la apprezzano. Per noi un grande onere economico che andrebbe sostenuto su più ampia scala. Mi viene da pensare quando un ‘grande politico’ ebbe a dirci ‘ma a Polino siete quattro gatti’. Ebbene sì, siamo quattro gatti, qualche lupo, alcune aquile e poiane, per non dire dei caprioli, dell’istrice, dei falchi, delle mucche, dei cavalli e dei tantissimi ternani che frequentano la ‘nostra e loro’ montagna, per non dire in estate quando si aggiungono turisti del perugino e romani: giusto ‘quattro gatti’!». Messaggio lanciato. Le foto sono di Remigio Venanzi.