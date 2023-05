Poliziotti salvano due anziani dalle fiamme della loro abitazione

Domenica pomeriggio stavano passeggiando nei pressi dei giardini pubblici di Ospedalicchio di Bastia Umbra quando si sono resi conto che da un’abitazione della zona usciva un fumo denso. Per questo i due – un uomo e una donna, entrambi agenti della polizia di Stato liberi dal servizio – si sono attivati. Giunti in prossimità della casa, hanno visto l’anziano proprietario che, in preda all’agitazione, stava salendo le scale per entrare nell’appartamento dove si trovava la moglie, gravata da seri problemi di salute. La poliziotta, capita la situazione, è entrata nella casa invasa dal fuoco e dal fumo, riuscendo a mettere in salvo i due anziani che sono stati portati all’esterno. Primo dell’arrivo dei vigili del fuoco, i due agenti si sono anche prodigati per chiudere le forniture di energia elettrica e gas dell’abitazione, evitando ulteriori pericoli. Entrambi gli anziani sono stati poi assistiti dal 118 ma il pericolo era definitivamente scampato.

