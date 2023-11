Salute, sicurezza, lavoro: convegno dedicato a Perugia

È in programma a Perugia il 2 e il 3 dicembre prossimi il corso di aggiornamento in tema di salute, sicurezza e lavoro organizzato da AMmeeting, in collaborazione con l’associazione per la cultura della sostenibilità (Acso). L’evento, che si terrà nella sala Chirone dell’istituto di diagnostica e analisi cliniche Chirofisiogen di Perugia, è coordinato dal dottor Giorgio Miscetti, medico chirurgo specializzato in medicina del lavoro, medico autorizzato, tecnico competente in acustica ambientale, già direttore del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Usl Umbria 1. Il programma, in due giornate piene, affronterà le innovazioni nell’attività del medico competente, il tema della sostenibilità lavorativa correlato alla questione dello stress lavorativo e quadri psicopatologici derivanti. Nella prima giornata, il dottor Miscetti terrà la lezione di aggiornamento in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e radioprotezione. Nella seconda giornata si darà spazio al profilo psicoattitudinale del lavoro, con una lezione a cura del dottor Giuseppe Ferrari, psicologo e presidente della Società italiana di psicoterapia integrata per lo sviluppo sociale (Sipiss). Al termine di ogni modulo si terrà un test di valutazione. Il corso è destinato a medici competenti, medici del lavoro, medici legali, medici igienisti, responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, tecnici della prevenzione, organi di vigilanza, odontoiatri, radiologi, consulenti in tema di salute e sicurezza del lavoro, biologi.

