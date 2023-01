Schiavo dell’alcol, minaccia i genitori con un forcone. Il giudice: «Via da casa»

Un 45enne di nazionalità brasiliana è stato allontanato dalla casa familiare, dalla polizia di Stato di Perugia, su ordine del tribunale: il reato ipotizzato a suo carico è maltrattamenti in famiglia, in particolare ai danni dei genitori anziani. A far scattare le indagini era stato l’intervento del 118 presso l’abitazione, su richiesta del padre 82enne che, colpito dal figlio con un utensile, aveva riportato lesioni alla testa. Alla squadra Volante l’anziano e la moglie avevano riferito che il figlio abusava di sostanze alcoliche da tempo e che i comportamenti aggressivi si erano fatti sempre più frequenti fra offese, minacce e percosse ogni volta che i genitori si rifiutavano di dargli i soldi che chiedeva. A seguito di quel violento episodio, il 45enne – già noto per maltrattamenti, estorsione e minacce – era stato arrestato e gli accertamenti hanno fatto emergere una situazione oggettivamente pesante e per nulla migliorata con il passare del tempo, tanto che il 45enne aveva anche minacciato i genitori con un furcone. Da qui la decisione dell’autorità giudiziaria di allontanarlo dalla casa familiare, da cui ora si deve tenere ad una distanza minima di 300 metri.

