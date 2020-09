Senza biglietto, scende a Terni e scappa: preso

Pomeriggio turbolento, quello di venerdì, per gli agenti della polizia ferroviaria di Terni, i carabinieri del Nor ternano, i passeggeri e il capotreno del convoglio 2325 proveniente da Ancona. ‘Colpa’ di un giovane di colore che all’altezza della stazione di Giuncano è stato sottoposto a controllo del titolo di viaggio ma ha detto di non avere nulla e si è anche rifiutato di esibire i documenti personali all’addetto di Trenitalia, strattonandolo. Stesse argomentazioni usate di fronte agli agenti della Polfer di Terni presenti a bordo del treno. All’arrivo alla stazione di Terni il soggetto, invece di mettersi a disposizione degli agenti per il controllo, ha tentato la fuga e ne è nata una colluttazione. Inizialmente è riuscito a scappare ma gli agenti non lo hanno mai perso di vista ed è stato poi rintracciato dai carabinieri nei pressi della stazione. Successivamente è stato condotto presso gli uffici Polfer per le determinazioni del caso da parte dell’autorità giudiziaria: arresto in vista.

