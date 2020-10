Gubbio-Arezzo 1-1, primo punto rossoblù

Il Gubbio rinvia ancora l’appuntamento con il primo successo in campionato. Nella gara serale del ‘Barbetti’ – c’è stato il posticipo di due ore a causa delle sospette positività al Covid riscontrate in mattinata – i rossoblù si fanno raggiungere in extremis e con l’Arezzo è solo l’1-1: la squadra di Vincenzo Torrente era riuscita a sbloccare il punteggio grazie ad un bella azione sulla corsia sinistra di Sainz-Maza, poi a quattro minuti dalla conclusione arriva il pareggio di Sane sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Domenica Malaccari e compagni saranno impegnati sul campo del Südtirol.

