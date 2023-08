Non restituisce un gatto lasciato in custodia: denunciata

Il reato contestato è appropriazione indebita e la denuncia è a carico di una 54enne per un motivo quantomeno curioso. Si è rifiutata di riconsegnare un gatto che le era stato lasciato temporaneamente.

La storia dal 2019



Agli agenti della polizia di Stato di Assisi la vittima ha dichiarato che nel 2019, a causa di alcuni problemi di salute che avevano colpito la madre, era dovuta ripartire in Svizzera prima di ultimare le vaccinazioni necessarie all’ottenimento del passaporto veterinario per il suo gatto. Si è poi rivolta ad un centro a cui lasciare in custodia il felino con l’obiettivo di tornare a riprenderlo in un secondo momento; a causa della diffusione della pandemia da Covid-19 aveva però dovuto posticipare il ritorno ad Assisi.

La denuncia

Qualche mese fa è tornata in Italia per riprenderlo e saldare il conto, tuttavia la responsabile della struttura si è rifiutata: «Nonostante i tentativi di rientrare in possesso dell’animale, la 54enne ha proseguito con la sua condotta, inducendo la vittima a chiedere aiuto alla polizia di Stato», spiega la questura. Ed è arrivata la denuncia all’autorità giudiziaria.