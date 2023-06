Sicurezza a Terni, torna l’allarme a borgo Rivo: furti e non solo

Furti, serrature forzate, sensazione di insicurezza. Torna l’allarme a borgo Rivo dopo alcuni spiacevoli episodi verificatisi negli ultimi giorni nell’area nord della città.

L’ASSALTO CON RAPINA DI DICEMBRE

L’sos

Non è la prima volta che per borgo Rivo si alza il livello di allerta: «Da qualche giorno la zona è stata presa di mira – l’alert – da qualche malintenzionato. Sono stati registrati diversi furti in appartamento, dislocati in differenti siti, senza avere la certezza che siano stati compiuti dalla stessa mano». Non solo. Diverse serrature di auto sono state forzate. Casi che generano una sensazione di insicurezza: «Vorremmo sensibilizzare gli abitanti della zona nel fare attenzione e di segnalare eventuali situazioni o personaggi sospetti». Cìè altro.

L’illuminazione

Viene tirato in ballo anche per un altro aspetto, l’assenza di illuminazione davanti la scuola media: «È anche priva di un parcheggio asfaltato ed è completamente buio. Qualcuno si dovrebbe attivare soprattutto per garantire la sicurezza ai cittadini». Le denunce alle forze dell’ordine ci sono.