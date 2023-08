Sottrae una Mercedes confiscata: colombiano denunciato

Violazione degli obblighi del custode e sottrazione di bene sottoposto a confisca alla legittima disponibilità di un ente pubblico, in questo caso il Demanio. Queste le ragioni che hanno portato alla denuncia di un 39enne colombiano a Perugia dopo l’intervento della polizia Locale in via del Fosso: tutto a causa di una Mercedes.

Cosa è successo

In azione gli operatori del Nucleo decoro urbano Fontivegge. L’auto in questione era stata sequestrata dalla polizia Locale nel 2022 e dagli accertamenti è emerso che il veicolo era stato affidato al proprietario conducente – il colombiano – perché lo custodisse in area privata fino al dissequestro: «Poteva essere disposto solo dopo la riattivazione dell’assicurazione e il pagamento della sanzione di 869 euro, pena l’emissione di un’ordinanza di confisca, con passaggio del bene in favore del Demanio», viene spiegato. L’uomo invece lo aveva lasciato in sosta in area pubblica e soprattutto diverso da quello indicato nel sequestro; all’interno c’erano indumenti e coperte, con tanto di danni sulla carrozzeria esterna ed interna. Scattata la denuncia a piede libero.