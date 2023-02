Spara dalla finestra per spaventare ladri e colpire uccelli: denunciato

Spaventare i ladri o colpire uccelli che si mettevano di fronte alla sua abitazione. Queste le motivazioni fornite da un anziano di Bettona ai carabinieri dopo diverse segnalazioni che lo riguardavano: in diversi occasioni ha sparato dalla finestra di casa, molto vicino alle abitazioni. Detiene regolarmente alcuni fucili di caccia e durante il controllo è emerso «che non rispettava i parametri di sicurezza previsti per la custodia delle armi e delle cartucce». C’è la denuncia per esplosioni pericolose e omessa custodia di armi. Le armi sono state sequestrate insieme alle cartucce.

Condividi questo articolo su